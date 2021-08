Il 28 agosto 2021 sarà una data che in molti non dimenticheranno. I tifosi della Juventus, ma più in generale gli appassionati della nostra Serie A, che hanno assistito al, visto che il campione portoghese dopo sole 3 stagioni, molto prolifiche a livello di gol ma poco redditizie in termini di trofei, ha deciso di abdicare il suo regno per tornarsene allo United di Manchester. Ma soprattutto. Dopo 13 trasferte tra Delle Alpi, Olimpico e Stadium (di cui una in Coppa Italia), dodici sconfitte, solamente 5 gol segnati e un’astinenza che durava da oltre 400’ (l’ultimo centro azzurro porta la firma di Nicola Pozzi al 51’ di Juventus-Empoli 5-3, gara di Coppa Italia del gennaio 2008), l’Empoli ha rotto la maledizione ed espugnato la casa della Juventus,. La “lezione” impartita dalla Lazio giusto sette giorni fa non ha spaventato Andreazzoli, che allo Stadium ha riproposto lo stesso atteggiamento e lo stesso approccio alla gara. La filosofia del tecnico è questa, con le grandi e con le piccole, ma d’altra parte come dargli torto:, pensare di mettere il pullman novanta minuti davanti l propria area, rinunciando a qualsiasi sortita offensiva e sperando di beccare la serata storta delle punte avversarie, equivale nel 90% dei casi a sancire la propria sconfitta.e la vittoria che ha portato a casa ha il valore di un grido di battaglia che dovrebbe diventare il mantra di tutte le “provinciali” quando affrontano formazioni più accreditate:. Dopo aver superato indenne, grazie anche a, i primi 15’ di pressione bianconera, gli azzurri hanno iniziato ad alzare il ritmo facendo girar palla con buona velocità e discreta qualità. Il gol è nato proprio da un’azione ben costruita sulla sinistra e condotta da, e finalizzata da, che si conferma bomber di razza anche al livello più alto e sceglie una serata piuttosto importante per il suo primo gol in A. La Juventus non è riuscita praticamente mai a costruite attacchi convincenti e davvero pericolosi. Troppi gli esperimenti tentati ma non riusciti per Allegri (Danilo play davanti la difesa, McKennie trequartista), poca la spinta offensiva apportata dagli innesti di Morata e Kulusevski nel secondo tempo. L’Empoli non ha sofferto più di tanto, ha continuato ad attaccare cercando di chiudere il match, con il coraggio e la tenacia che più si addicono ad una grande squadra.che non si è “arresa” al forcing finale dei bianconeri ma ha continuato a spingere per tenere alta la difesa avversaria. Un capolavoro di tattica, personalità e atletismo che è valso tre punti pesanti, i primi di questo nuovo campionato. Sarà banale, ma. Non un punto di arrivo, ovviamente, ma neanche di partenza: i punti salvezza l’Empoli deve farli negli scontri diretti, calandosi nella realtà di partite in cui gli avversari non ti lasciano lo spazio neanche per respirare. La prima allo “Stadium” non si scorda mai, ma per sognare è ancora presto:, cifra che deve necessariamente continuare a scende già a partire dal prossimo match, in programma, dopo la sosta, al Castellani contro il Cagliari.