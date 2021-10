Il tabellino e i numeri (tiri in porta, possesso palla, passaggi completati) raccontano di una sconfitta netta e inequivocabile. Ciononostante,. Ormai gli orobici vanno considerati a tutti gli effetti una grande del campionato, non solo per il gioco spettacolare che riescono ad offrire la maggior parte delle volte che scendono in campo, ma per i numeri e per i risultati che sono riusciti a costruire nelle ultime stagioni., cercando di giocare in verticale e rischiando qualcosa nelle uscite. È evidente che giocare a questi ritmi porta a commettere ancora più errori e quando dall’altra parte gioca gente come, alla minima disattenzione vieni punito. Anche gli episodi non sono stati favorevoli e, come ha detto giustamente Andreazzoli nel post partita, non era la giornata ideale per farsi un'autorete o vedersi salvare sulla linea due tiri a botta sicura. L’Empoli ha comunque provato a dare fastidio alla Dea: sotto 2-0 si è rimesso in carreggiata trovando un gran gol e nella ripresa, nuovamente con il doppio svantaggio, ha provato ad accorciare le distanze., incapace di fare il giusto filtro e soprattutto di supportare adeguatamente la fase offensiva, guidata da unPoi ci si potrebbe analizzare. Questa però è la filosofia di Andreazzoli e finchè siederà sulla panchina azzurra sarà così. In tutto questo, ed è giusto ribadirlo,, che pur concedendo spazi e occasioni non sono mai andati in difficoltà in fase difensiva, riversando in attacco la loro grande capacità di trovare soluzioni diverse per costruire palle gol., ma anche se con una sconfitta pesante la squadra non esce demolita dalla sfida.: la classifica è ancora estremamente positiva, ma. Per gli azzurri lo scontro diretto arriva nel peggior momento possibile, perché i campani hanno appena esonerato l’allenatore e avranno il dovere di dare un segnale.: l’Empoli veniva da una batosta in casa con la Samp ed era chiamata ad una reazione contro una squadra in crisi che aveva appena cambiato allenatore.. In caso contrario sarà necessario iniziare a porsi qualche domanda.