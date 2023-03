Ritrovare solidità difensiva e recuperare qualche infortunato di lusso. Sono questi gli obiettivi fissati dall’Empoli in questa ultima sosta della stagione 2022/2023, uno stop arrivato forse nel migliore momento possibile: a secco di punti da 4 giornate e con alcune assenze importanti che nelle ultime settimane hanno pesato e non poco. Mai dall’inizio della stagione infatti la squadra di Zanetti non aveva raccolto punti per quattro gare consecutive, con la vittoria che manca addirittura dal 23 gennaio. Gli azzurri hanno perso solidità difensiva ed evidentemente non è un caso se tutte e 6 le vittorie in questo campionato siano arrivate senza incassare nemmeno una rete. In questo forse sta incidendo anche l’assenza di Guglielmo Vicario, lontano dal campo ormai dal k.o. di Monza. Probabilmente il portiere azzurro non ci sarà neanche al ritorno in campo con il Lecce, ma in un messaggio diffuso nei giorni scorsi sui social ha assicurato di essere focalizzato sul proprio recupero. A meno di intoppi o ricadute invece contro i salentini ci saranno sia Cambiaghi, che dovrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo proprio a partire dalla prossima settimana, che Destro, in panchina a Bergamo e voglioso di recuperare la condizione in vista del rush finale. Zanetti invece dovrà ancora aspettare qualche settimana per riavere Ismajli, uscito per un infortunio muscolare proprio nel match contro l’Atalanta e non ancora pronto per tornare in campo. Insomma, queste due settimane di pausa ci volevano proprio: la classifica ancora non manda segnali d’allarme, ma è evidente che un passo falso contro il Lecce, nella sfida del Castellani in programma il prossimo 3 aprile, non è neanche da prendere in considerazione. Sia perché sarebbe fondamentale tornare a smuovere la classifica dopo una lunga astinenza, sia e soprattutto per ritrovare un po’ di serenità e sicurezza che negli ultimi due mesi di campionato sono un po’ svanite.