Dopo il brutto esordio contro la Lazio aveva guardato le successive tre partite contro Juventus, Venezia e Sampdoria dalla panchina. Ed era stato proprio in quel momento, prima della trasferta di Cagliari, che. Parole che suonarono strane, visto che in quel momento si stava parlando di una riserva.. Da quel momento il numero 6 azzurro è tornato in pianta stabile nell'undici titolare, soggetto come tutti di un turnover ragionato, offrendo prestazioni sempre più convincenti.. Non solo per il gol arrivato nel momento giusto, ovvero pochi istanti dopo l’espulsione di Singo che aveva lasciato i granata in dieci, ma per la prestazione solida che ha fornito per tutti i novanta minuti, guidando la difesa come un vero leader sa fare., conclamato uomo spogliatoio che adesso sta facendo la differenza anche in campo. Con la Fiorentina ci aveva messo del suo senza entrare nel tabellino, ieri invece il gol del pareggio che vale un punto pesantissimo è tutto suo. Ad agosto forse non lo avremmo mai detto, mae alla mentalità i trascinatori della passata stagione hanno trasmesso anche in Serie A.La partita è stata per l’Empoli ancora una volta a due facce.rispetto a quanto aveva fatto vedere la squadra nelle precedenti uscite. Il 2-0 maturato dopo 15’ aveva già il sapore di una sentenza inequivocabile, sebbene ci fossero da giocare ancora 75 minuti., non si scompongono più di tanto e continuano a provare le cose che sanno fare.: così, alla mezz'ora, su una situazione che sembra casuale ma che in realtà è provata e riprovata in allenamento,. Sull’angolo seguente gli azzurri accorciano e stravolgono l’inerzia della gara.. Un contropiede condotto da Bremer poteva chiudere definitivamente i conti sul 3-1,e scegliere sempre i cambi giusti., deviando di testa il perfetto cross di Luperto e regalando così un pareggio d’oro agli azzurri., ma la storia ci insegna che per esaltarsi è molto preso. Nel 2017 gli azzurri dilapidarono un vantaggio di 11 punti, alla 21^ giornata, finendo addirittura retrocessi. Testa dunque alla sfida contro l’Udinese, in programma lunedì al Castellani: altra occasione per fare punti ma soprattutto impedire alle inseguitrici, friulani compresi, di avvicinarsi pericolosamente.