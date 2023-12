Partiamo da un presupposto: un punto, anche se “misero”, non si butta mai via, specie quando ci si deve salvare. In fondo la prestazione c’è stata: non brillantissima, non entusiasmante, ma dal punto di vista del carattere, della capacità di reagire, specie a seguito di un brutto “infortunio" del proprio portiere, la squadra anche ieri con il Lecce ha dato segnali incoraggianti. Ancora però non si può essere soddisfatti, ma visto che da settimane ripetiamo che all’Empoli manca continuità, intanto sono stati messi in fila due risultati utili consecutivi. La sensazione però è che a questa squadra manchi sempre qualcosa, perché nelle stagioni “giuste”, queste sono partite che l’Empoli è sempre riuscita a vincere. Ieri hanno deciso la gara due episodi alquanto singolari: una brutta papera di Berisha su tiro praticamente innocuo di Banda; e una deviazione più che mai casuale di Rafia su cross dalla destra di Cambiaghi. Prima della vittoria del Cagliari, il pareggio poteva essere anche un buon risultato, che permetteva all’Empoli di restare fuori dalla zona retrocessione per un’altra settimana; il successo in extremis dei sardi ha però stravolto la classifica e adesso gli azzurri si trovano in 18^ posizione.La verità è che in questo momento, senza Baldanzi, che per fortuna proprio da questa settimana dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, e senza alternative di spessore davanti, si può chiedere poco all’Empoli. La squadra è stata oggettivamente assemblata male, costruita per il modo di giocare di un allenatore che è durato a malapena 4 partite. Andreazzoli qualcosa ha fatto, ha ridato grinta e carattere alla squadra, ha messo a posto qualcosa in difesa e fatto capire ai giocatori che per vincere bisogna pressare alto gli avversari. È però oggettivamente difficile pensare che la squadra azzurra si possa salvare con le risorse tecniche che ha attualmente a disposizione. Questo tipo di analisi l'abbiamo sempre fatta, ieri però abbiamo avuto la riprova definitiva: uscito Caputo per infortunio, l’Empoli davanti non ha davvero nessuno in grado di sostituire il bomber di Altamura. Ieri Andreazzoli a Destro ha preferito Sphendi, un prospetto interessante ma assolutamente acerbo, al momento non in grado di reggere la pressione e le responsabilità di questo ruolo. Ergo, a gennaio occorre investire sul mercato, portando rinforzi validi e di esperienza. In attacco, in mezzo, magari con un uomo di talento, e perché no rinforzare le fasce di difesa. Solo così ciò che adesso appare un’ardua impresa, potrebbe trasformarsi in un traguardo storico.