Già da qualche giorno siamo entrati ufficialmente nell’ultimo di mercato. Per gli smemorati infatti bisogna ricordare che nell’arco della scorsa stagione la durata della sessione estiva è stata ridotta è il gong che sancirà la fine delle trattative è programmato per le ore 20 di venerdì 17 agosto. Guardando in casa Empoli si può dire che la società fino ad oggi abbia fatto un buon lavoro, ma che da qui al termine ci si aspetta ancora qualche movimento in entrata. Soprattutto a centrocampo, dove con l’addio di Castagnetti mister Andreazzoli ha perso il play che faceva partire ogni azione offensiva. In questo senso la situazione è un attimo in standby perchè bisogna prima capire il futuro di Rade Krunic. Sul giocatore c’è il Torino che avrebbe offerto 5 milioni più il cartellino di Acquah. L’Empoli vorrebbe qualcosa in più (almeno 7 milioni) e al momento sembra che il giocatore granata non gradisca la destinazione toscana. Nel caso la trattativa si dovesse sbloccare con esito positivo, l’Empoli perderebbe sì un giocatore di talento come Krunic ma si metterebbe in casa un calciatore ancora giovane (classe 1992) con alle spalle diversi campionati da protagonista in Serie A.

Ad ogni modo gli azzurri hanno bisogno di qualcos’altro in mezzo: l’ipotesi Gerson, la più allettante, sembra sfumata perché il giocatore avrebbe accettato la corte dei cugini in maglia viola. Peccato. Restano sempre calde le piste che portano a Capezzi della Samp, Haas dell’Atalanta e Cataldi, che sarebbe davvero un grande colpo, della Lazio. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome dello scozzese Liam Henderson del Bari, tra le rivelazioni della seconda parte di stagione nello scorso campionato di B. Sul giocatore, che si è svincolato dopo il fallimento della società pugliese, ci sono gli occhi di diverse società. Detto del centrocampo e dato per scontato che con le operazioni La Gumina in entrata e Donnarumma in uscita anche l’attacco sia sistemato, resta da capire cosa i dirigenti azzurri vorranno fare in difesa, soprattutto nel settore centrale. Al momento il pacchetto dei difensori centrali comprende Romagnoli, Veseli, Maietta, Rasmussen, che ha ben impressionato in queste prime uscite, e