È bastato un secco uno-due, assestato tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, per mandare k.o. un Empoli che per una buona mezz'ora era riuscito a mettere in difficoltà Roma di José Mourinho. Un copione già visto diverse volte nel corso di questa stagione, perchè. La Roma ha attaccato sin da subito con buona intensità, ma l’Empoli ha risposto senza troppi timori referenziali. Soprattutto fino a quando Andrea Pinamonti è rimasto in campo: il centravanti scuola Inter ha impegnato seriamente i centrali giallorossi, che a tratti sembravano in difficoltà nel contenerlo.. La storia della partita è cambiata sia da quando lui è uscito, in favore di un Mancuso che non ha saputo garantire una prestazione di pari livello, sia perchè la Roma è venuta fuori con maggior decisione.Nella ripresa l’Empoli non ha fatto in tempo ad abbozzare la reazione: una palla mal gestita a centrocampo ha permesso ad Abraham di involarsi verso la porta e scoccare un gran destro che si è stampato sulla traversa, poi corretto in rete dal tap in di Mkhitaryan.. E, come spesso accaduto in questa stagione,. Il messaggio che Andreazzoli ha lanciato ai suoi ragazzi dopo la seconda rete giallorossa, carpito anche dalle telecamere, “giocate come fosse 0-0”, non è stato recepito dalla squadra. Da quel momento infatti gli azzurri non sono più riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Rui Patricio. Per carità, non era questa la partita da vincere e, c’è però la sensazione che la squadra avrebbe potuto fare meglio e che, che non deve mollare la presa quando le cose si mettono male. Al rientro ci sarà un’altra sfida proibitiva, contro una squadra ferita, l’Atalanta, che cercherà di rifarsi proprio al Castellani.prevista per il weekend successivo.