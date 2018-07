A poco più di tre settimane dall'inizio del mercato (proprio oggi, 26 luglio, avverrà la compilazione dei calendari della Serie 2018/2019), che per la prima volta coincide anche con la chiusura della sessione estiva del calciomercato, la situazione delle trattative in casa azzurra sembra vivere una situazione di stallo. Fatta eccezione dell'arrivo dell'ex Fulignati, svincolato dopo il fallimento del Cesena, l'ultimo acquisto degno di nota è stato proprio La Gumina dal Palermo: operazione datata 6 luglio. Volendo scherzarci su, si potrebbe pensare che i dirigenti azzurri si siano dimenticati che il gong alle operazione è fissato due settimane prima rispetto al passato, per questo lavorano con calma pensando di avere a disposizione un mese abbondante. In realtà non è così, i giorni che mancano alla fine del calciomercato sono sempre meno e l'Empoli ha sempre bisogno di qualche rinforzo.



Va detto che l'esborso per portare a Empoli il centravanti cresciuto nel Palermo, 9 milioni di euro, il trasferimento più costoso nella storia della società azzurra, è stato davvero importante, per cui probabilmente il ds Accardi deve centellinare ogni investimento. Poi ci sono da valutare altre due situazioni che potrebbero aumentare il budget a disposizione: la prima riguarda Krunic, al centro di numerose trattative da settimane, per il quale però ancora non è arrivata l'offerta giusta. La seconda invece riguarda Rugani. Il centrale ceduto dall'Empoli alla Juve nell'estate 2015 è richiesto dal suo ex mister Maurizio Sarri, da poche settimane nuovo coach del Chelsea, e la trattativa tra blues e bianconeri sembra ben avviata. Se l’affare dovesse andare in porto, l’Empoli, come da contratto, avrebbe diritto al 5% di quanto gli inglesi andranno a versare alla Juventus. Non una cifra da capogiro, ma se dovessero essere confermate le voci che girano da tempo (si parla di un affare da almeno 40 milioni), Corsi potrebbe intascarsi circa 2,5 milioni. Un tesoretto che potrebbe far comodo per puntellare la squadra nel settore che necessita sicuramente un altro rinforzo: il centrocampo.



Sfumati Gerson (approdato alla Fiorentina) e Haas (presentato dal Palermo), resta viva la pista Capezzi, regista attualmente in forza alla Sampdoria. Come abbiamo già detto più volte, sulla partenza del centrocampista c'è il veto di Giampaolo, che dopo l'addio di Torreira non vuole privarsi dell'unico giocatore del suo centrocampo in grado di interpretare il ruolo di playmaker. Nelle ultime ore però si è parlato di un possibile ritorno a Genova di Obiang, operazione che potrebbe definitivamente sbloccare l'affare Capezzi-Empoli. Se proprio volgiamo dirla tutta, manca qualcosa, almeno a livello numerico, anche in difesa. Il nome buono è sempre quello di Sebastiano Luperto, protagonista proprio con l'Empoli di una crescita non indifferente nella seconda parte della scorsa stagione. Il difensore, che sa agire sia da centrale che da terzino, è tornato al suo club di origine, il Napoli, squadra in cui per ovvi motivi non troverebbe spazio. Tutto sembra far pensare ad una trattativa semplice, ma restano da limare i dettagli. L'affare si farà a patto che i partenopei accettino di inserire diritto di riscatto e controriscatto.