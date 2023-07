Con la cessione diventata ormai ufficiale di Parisi alla Fiorentina (10 milioni + 2 di bonus), il mercato dell’Empoli entra ufficialmente nel vivo. Corsi ha portato a casa circa 30 milioni dalle cessioni di due soli giocatori (ai 10 per Parisi vanno aggiunti i 20 incassati dal Tottenham per Vicario) e anche se per ovvie ragioni non verranno tutti investiti per la campagna acquisti, lo staff mercato adesso può operare con assoluta tranquillità. In questo momento le priorità sono: rinfoltire il reparto avanzato, che ha perso Cambiaghi, Satriano, Pjaca e se vogliamo anche Akpa Akpro in un colpo solo, e la porta. Appurato che il modulo dell’Empoli per la prossima stagione sarà, sin dalla prima uscita, il 4231, è evidente che bisogna subito colmare il vuoto sulle fasce d’attacco. Daniel Maldini sarà sicuramente un jolly offensivo importante, che potrà giocare in più zone del reparto offensivo, ma di esterni puri in questo momento in rosa non ce ne sono. Ecco perchè sta prendendo quota e stuzzica l’idea Gyasi, in uscita dallo Spezia. Ghanese classe ‘94, è stato nelle ultime stagioni uno dei riferimenti della società ligure. Non un bomber (12 reti in 103 presenze in A), ma un giocatore di grande dinamismo, capace di coprire tutta la fascia e di svolgere egregiamente le due fasi. Per caratteristiche sarebbe il sostituto perfetto di Akpa Akpro per la fascia destra, ma eventualmente anche di Cambiaghi a sinistra.Allo Spezia invece piace Bandinelli, che quindi potrebbe fare il percorso inverso. Il capitano azzurro è stato un perno della squadra nelle ultime 4 stagioni, ma con il passaggio definitivo al 4231 rischia seriamente di non trovare posto nell’undici titolare. È vero, nella passata stagione Zanetti lo ha comunque impiegato più volte nei due davanti la difesa, ma con il crescere di condizione di Grassi il tecnico ha dato più spazio all’ex Atalanta. Che, peraltro, ha mostrato un’ottima intesa col compagno di reparto Marin, anche lui confermato. Intanto continuano i sondaggi per la porta, ruolo in cui l’Empoli ha necessità di trovare un titolare affidabile. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, ma sembra che in cima alla lista ci sia Caprile. Il portiere del Bari sta per essere acquistato dal Napoli, che potrebbe girarlo in prestito secco agli azzurri. Non esattamente una formula che fa impazzire Accardi, ma il giocatore piace e la sensazione è che l’operazione si possa fare. Del resto le caratteristiche che piacciono all’Empoli il ragazzo le ha davvero tutte: giovane, di talento e voglioso di affermarsi. Una mix di ingredienti che, quasi sempre, dalle parti di Monteboro ha portato a risultati molto più che soddisfacenti.