Ripartono domani, sabato 26 novembre, dopo due settimane piene di vacanza, gli allenamenti dell’Empoli in vista della ripresa del campionato il programma il prossimo 4 gennaio con la trasferta di Udine. Gli azzurri si ritroveranno al Castellani e nelle giornate di sabato e domenica svolgeranno test atletici in palestra. Lunedì mattina la squadra sosterrà il primo degli allenamenti in programma, che continueranno fino a giovedì 1 dicembre a Empoli., prima del rientro in Italia fissato per il 9 dicembre. In Costa del Sol gli azzurri disputeranno due amichevoli, ma al momento non sono state comunicate date né possibili avversari. Dal ritorno la squadra avrà un altro mese di tempo per preparare la ripartenza dopo la sosta più lunga, esclusa la parentesi con lockdown annesso del 2020, nella storia del calcio italiano. In questo periodo dovrebbe essere organizzata un'altra amichevole di lusso nel weekend che precede il Natale.Mentre continuano a rincorrersi le voci di calciomercato, è emersa una statistica interessante relativa alla quota salvezza.: 5 il Verona, 6 la Sampdoria e 7 la Cremonese.. Nel 2016-17 e 2017-18 infatti, le due stagioni più vicine a questo andamento, i punti raccolti dalle squadre nelle ultime 3 posizioni dopo le stesse giornate erano stati 20. mancano ancora 4 giornate prima della fine del girone d'andata, ma questo passo lento fa pensare che, dopo una clamorosa rimonta, per confermare la categoria.e che potrebbe portare stravolgimenti non preventivabili; senza considerare che "big" come Samp e Verona, attualmente in una posizione assolutamente fuori pronostico, potrebbero correre ai ripari sul mercato rinforzando pesantemente la squadra e soverchiando le gerarchie in classifica. Sicuramente per l’Empoli sarà importante continuare a fare punti anche alla ripresa del campionato, masoprattutto a centrocampo e in attacco.