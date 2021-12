Nelle ultime 6 gare l’Empoli ha perso una sola volta, allo scadere del match di Verona, portando a casa 3 vittorie e 2 pareggi., una sensazione confermata anche dalla classifica, che oggi, a tre giornate dalla fine del girone d’andata, vede gli azzurri a. Abbiamo già detto come sia ancora troppo presto per stare tranquilli (nel 2017 gli azzurri dilapidarono un vantaggio di 11 punti, alla 21^ giornata, finendo addirittura retrocessi), ma è giusto anche dire che, a meno di clamorosi ribaltoni nelle retrovie (in questo senso il mercato di gennaio potrà cambiare e di non poco i valori),. Per centrarlo però, l’Empoli deve mettere a posto una situazione che se fino a oggi non ha avuto particolari conseguenze, ma che a lungo andare inciderà sicuramente in senso negativo.. I punti e le vittorie sono arrivate lo stesso, a testimonianza di. Se da un lato i toscani stanno mostrando uno stato di forma notevole, in quanto riescono a spingere sull'acceleratore nella parte solitamente decisiva delle gare, dall’altro. Ieri l’Udinese avrebbe potuto chiudere la prima frazione tranquillamente sul doppio vantaggio, sprecando almeno un paio di buone occasioni. Un approccio simile si era visto a Torino e solamente l’espulsione di Singo ha permesso all’Empoli di recuperare una partita che sembrava persa al 15’ del primo tempo.Fatta questa doverosa analisi sulle cose che ancora non funzionano,. Nel secondo tempo la squadra è riemersa dal baratro,. Finalmente abbiamo rivisto il giocatore che nella passata stagione aveva incantato la serie cadetta con i suoi strappi e la sua fisicità. Prima ha trovato il gol del vantaggio da vero opportunista, poi ha confezionato un assist al bacio per il gol del definitivo 3-1 firmato da Pinamonti., che aveva fatto bene entrando dalla panchina sia a Verona che con la Fiorentina,, che sta dimostrando di saper gestire con precisione scientifica la condizione fisica e soprattutto mentale dei suoi ragazzi. Questo Empoli non ha un vero e proprio leader, non c’è un solista che sale in cattedra e cambia la partita., in cui ogni componente, a prescindere che scenda in campo dall'inizio o a gara in corso, sa quello che deve fare e come farlo. Arrivati a questo punto della stagione, era francamente difficile aspettarsi questa classifica e questo risultato dal punto di vista della crescita.. Le ultime della classe si rinforzeranno inevitabilmente nel mercato di gennaio, per cui i valori saranno molto diversi. Siamo sicuri che l’Empoli non farà operazioni (potrebbe salutare Mancuso che obiettivamente ha poco spazio), per cui la squadra che arriverà in fondo è quella visti fin qui. Dovrà lottare, ma ha tutte le carte in regola rimanere fuori dalla zona rossa della classifica fino al 22 maggio.