Deve necessariamente andare in due direzioni l’analisi del giorno dopo la vittoria degli azzurri nel derby con la Fiorentina.di una gara in cui l’Empoli, forse per la prima volta quest’anno (eccezion fatta per la sconfitta con l’Atalanta) ha trovato una squadra che per lunghi tratti l’ha sovrastata sul piano del palleggio., spostando la palla da un lato all’altro del campo, quando Vlahovic ha iniziato l’azione aprendo a destra per Callejon, chiudendo la stessa dopo aver messo in rete un assist al bacio dello spagnolo. I viola sembravano in pieno controllo, hanno continuato a giocare ma, che sa restare unita e che non molla un centimetro fino al 90’: così,, che ha buttato dentro in successione Bjarami, Bandinelli, La Mantia e Marchizza,. Gli azzurri hanno ribaltato una partita che sembrava persa,. Sì perché. Una gara del genere la può vincere solo chi dentro ha un qualcosa di speciale, che va oltre gli schemi e la tattica e che riguarda ragioni che solo il cuore può spiegare. Le 6 vittorie in 14 gare, i 19 punti e il +10 (in attesa della partita del Genoa) sulla zona retrocessione, i 4 successi in trasferta e i trionfi su Juventus e Fiorentina, stanno raccontando: sì, restano componenti indispensabili per ottenere dei risultati, nello sport come nella vita,, che crede nei giovani del proprio vivaio e che sa rilanciare quelli in cerca di una seconda possibilità. E tutto questo avviene in una cittadina di neanche 50 mila abitanti alle porte di Firenze, che non fa neanche provincia., magari sofferta il giusto. Per questo c’è ancora molta strada da fare e parecchi punti da portare a casa:, compresa l’anima di un gruppo che continua a sorprendere e che dà la sensazione di poter migliorare ancora.