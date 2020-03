Borussia Dortmund eliminato dal PSG agli ottavi di Champions League, con Emre Can che nel finale perde la testa e si fa espellere per un fallo su Neymar, seguito da duro confronto con il brasiliano e con altri giocatori parigini. Il ds del BVB Michael Zorc tuttavia, intervistato da Sky Sports, difende il centrocampista ex Juve: "Il rosso è stato troppo severo. Emre interviene, poi Neymar è un buon attore e l'ha dimostrato...".