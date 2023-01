L'ex centrocampista della Juventus, Emre Can, ha svelato un clamoroso retroscena che lo lega alla sua avventura in bianconero. Intervistato da Dazn ha raccontato di come, grazie alle visite mediche sostenute a Torino, abbia scoperto di avere un tumore alla tiroide.



IL TUMORE - "Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un'operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli".



GRATO ALLA JUVE - "Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire. Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juve mi chiamarono".



NON AVEVO IDEA - "Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di una tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo".