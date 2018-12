Tempo al tempo. E tempo ad Emre Can. Che oggi schioccherà le dita e inizierà ad andare più forte. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui l'obiettivo del centrocampista tedesco è presto svelato: dare di più ora per riaggregarsi al gruppo con l'obiettivo di andare in panchina nella sfida contro l'Inter. In campo già venerdì? Difficile. Ma respirare l'aria del campo sarà la boccata d'ossigeno più pura degli ultimi tempi.