La Juventus e il mercato, che non si ferma mai. Corse ai parametri zero (vedi Emre Can la scorsa stagione e Aaron Ramsey per la prossima), contatti da tenere sempre vivi per colpi top a sorpresa (vedi Ronaldo) e rinnovo di contratto, occhi sempre aperti per giovani interessanti ed eventuali occasioni. In tutto questo, però, ci sono anche le commissioni agli agenti.



CHE SPESA! - Come scrive Calcio&Finanza, infatti, il club bianconero, tra agenti e procuratori Fifa, ha speso poco più di 37 milioni di euro per le operazioni di mercato della stagione 2018/19. Di questi 37, 6 sono stati integralmente spesati come costi nel semestre (come quella agli agenti di Khedira da 1 milione e 3), mentre gli altri 31 milioni saranno ammortizzati su un periodo pari alla durata contrattuale dei calciatori acquistati. Ma quali sono queste commissioni?



RONALDO & CO - L'importo più altro riguarda l'ingaggio di Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool: la commissione riconosciuta agli agenti del tedesco è stata di 15,86 milioni di euro. Altri 11,50 sono stati versati nelle casse di Jorge Mendes per l'affare Ronaldo; mentre 2,4 sono finiti all'agente di Pjanic per il rinnovo di contratto del bosniaco fino al 2023. 200mila, invece, per il ritorno di Leonardo Bonucci.



ANCHE LA JUVE B - Ah, c'è anche la Juventus Under 23 da tenere in considerazione: la commissione per Lorenzo Del Prete e Simone Emmannuello, per esempio, è di 40mila euro. 150mila, invece, per Stephy Mavididi. Juve A o Juve B, la Vecchia Signora spende.