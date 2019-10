Emre Belozoglu, centrocampista ex Inter, capitano del Fenerbahce, ex Istanbul Basaksehir, parla a Fotomac dell'operazione dell'esercito turco nella Siria del Nord: "Ogni cittadino turco dovrebbe sostenere l'operazione della Primavera di Pace. L'amore per il mio paese viene dalla mia famiglia, è così che cresco i miei figli. Dobbiamo proteggere il nostro stato, la nostra bandiera e così fanno i nostri soldati. Desidero la pietà di Allah per i nostri martiri. Il nostro stato ha avviato questa operazione per proteggere il nostro paese e ogni cittadino turco deve sostenere questa operazione e pregare per i nostri soldati. Senza il sostegno dello Stato, i grandi club avrebbero difficoltà a stare in piedi e per questo ringrazio il presidente Erdogan. E' sempre vicino allo sport e agli atleti".