Non c'è stato nulla da fare, dal lato degli andalusi, per l'inserimento di Edoardo Bove nella trattativa: la Roma non ha dato il proprio benestare allo scambio, e pur rimanendo l'italiano uno dei profili indiziati a lasciare Trigoria a fronte della giusta proposta, non sarà Siviglia la sua destinazione. Non nell'ambito dell'operazione En-Nesyri, per lo meno.