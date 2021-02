L'Italia è pronta a lottare per confermarsi sul tetto d'Europa. Si è svolto ieri il sorteggio della fase a gironi di Uefa eEuro 2021, l'europeo sul celebre videogioco di Konami eFootball PES 2021 Season Update (solo su PlayStation 4) e che vedrà gli Azzurri campioni in carica impegnati per difendere il titolo. 55 squadre partecipanti, divise in dieci gironi da cinque o sei squadre ciascuno che si affronteranno su quattro giorni (15 marzo, 29 marzo, 12 aprile e 26 aprile) in due partite 1vs1 contro ogni altra nazionale dei gironi. In 16 accederanno alla fase finale che si giocherà il 9 e il 10 luglio a Londra, oltre alle dieci vincitrici verranno individuate tramite spareggio (10 e 17 maggio) le sei migliori seconde.



Montepremi da 100mila euro (40mila ai vincitori), ecco i quattro gamer che rappresenteranno l'Italia: Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Alfonso ‘AlonsoGrayFox’ Mereu, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Raffaele “RafInter934” Pagliuca.





I gironi:



Gruppo A

Spagna, Finlandia, Ucraina, Macedonia del Nord, Estonia



Gruppo B

Germania, Kazakistan, Bulgaria, Polonia, Lettonia



Gruppo C

Croazia, Turchia, Svezia, San Marino, Cipro



Gruppo D

Austria, Montenegro, Slovenia, Kosovo, Andorra



Gruppo E

Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Russia, Armenia, Malta



Gruppo F

Israele, Lituania, Belgio, Isole Faroe, Repubblica d’Irlanda, Svizzera



Gruppo G

Romania, Lussemburgo, Slovacchia, Ungheria, Liechtenstein, Gibilterra



Gruppo H

ITALIA, Portogallo, Moldavia, Inghilterra, Islanda, Irlanda del Nord



Gruppo I

Francia, Danimarca, Albania, Norvegia, Azerbaigian, Galles



Gruppo J

Olanda, Grecia, Bielorussia, Scozia, Repubblica Ceca, Georgia