Intervistato da TNT Sports la stellina brasiliana e futuro giocatore del Real Madrid, Endrick, ha commentato la pressione che il trasferimento nel club spagnolo sta mettendo su di lui.



IMMAGINE - "Prendo le cose buone per cercare di non fare nulla di male. Sto zitto, non mi piace essere coinvolto nelle controversie o fare cose che possano offuscare la mia immagine".



PERDERSI - "Mi piace stare vicino alle persone che amo e mi amano. Ringrazio Dio di avere questa mentalità, altrimenti a quest’ora mi sarei perso, non vi mentirò. Sono stato venduto al Real Madrid e gioco nel club più grande del Brasile, ci sono tutti gli ingredienti perché un giovane possa perdersi. Non io”.