Scrivere la storia, a meno di 16 anni.professione trequartista, che ieri sera contro il Lichtenstein ha lasciato un marchio indelebile:. Una tappa scontata per un predestinato, per il quale - per ora - le pressioni sono uno stimolo, non un ostacolo. Non potrebbe essere altrimenti, considerando la sua carriera, breve ma ricca di salti.Una serie di difficoltà burocratiche, legate alle stringenti norme della Fifa sul tesseramento dei minori, non gli hanno permesso di diventare una vedette de La Masia (dove è stato dal 2017 al 2019), in questo contesto si è inserito Gheorge Hagi, che l'ha portato in Romania, nella sua accademia, dopo un grande lavoro di diplomazia.Tutto questo per la felicità di papà ​Engi, nato nella contea di Constanta, proprio come il Maradona dei Carpazi. Il ritorno in Romania, che non era nei piani della famiglia Sali, è diventato realtà due anni fa, una scelta sofferta che ora sta pagando. ​Neanche a dirlo, è suo il record del più giovane esordiente del campionato rumeno (ad agosto contro il Sepsi), davanti proprio al figlio di Hagi, Ianis, in campo a 16 anni nel 2014. Ora è il momento di fare i pompieri, di spegnere l'entusiasmo, di ricordargli di rimanere con i piedi per terra. Anche se non tutti la pensano così. ​Razvan Burleanu, presidente della federcalcio rumena, l. Pressioni, con dovrà imparare a gestire. Per diventare grande il talento a volte non basta.