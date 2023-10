Enic, realizza e interpreta con cuore e passione ogni tipo di evento.Dal 1964 siamo cresciuti anno dopo anno fino ad essere, oggi, un’agenzia strutturata con più di 300 tra dipendenti e collaboratori.Enic conta su un network di partners internazionali con i quali fa squadra per realizzare qualunque tipo di evento in ogni parte del mondo.E cosa meglio dello sport può spiegare il concetto di “fare squadra”?Da sempre lo sport ha l’obiettivo di migliorare chiunque lo pratichi, trasmette valori, è partecipativo e per questo è una risorsa fondamentale per ogni comunità.Per questo abbiamo da sempre ritenuto importante il legame con lo sport di ogni livello della nostra città., oltre a molte altre realtà dilettantistiche e professioniste nel mondo del basket, del rugby, del nuoto e del calcio, con una particolare attenzione anche alla formazione dei più giovani con scuole-calcio di primissimo livello che abbiamo seguito per molti anni.E dopo molti anni di attività, quasi 60, siamo convinti che il progetto più bello dobbiamo ancora realizzarlo. Il vostro.Per maggiori informazioni visita il LINK