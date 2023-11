Ogni evento è un’esperienza unica che richiede un progetto personalizzato. Ascoltiamo tutte le esigenze, le plasmiamo e le traduciamo in un evento che si adatta in maniera sartoriale ai bisogni del Cliente. Interpretiamo i bisogni e, con competenza e creatività, confezioniamo su misura l’idea vincente.Il nostro staff, è in grado di organizzare gli eventi più esclusivi in occasione di meeting, congressi, fashion shows e matrimoni da sogno. Crediamo nel nostro lavoro, siamo fieri del nostro staff, per la maggior parte cresciuto con noi. Insieme affrontiamo le sfide e condividiamo i successi.In quasi 60 anni di attività ci siamo ispirati non solo ai principi di responsabilità professionale ma anche a quelli che orientano i comportamenti nel campo della solidarietà e del rispetto per la comunità sociale.E’ per questo che. Il Memorial si svolge a Firenze, sede della Fondazione e vede la partecipazione delle più importanti squadre giovanili italiane: Fiorentina, Inter, Milan, Roma, Bologna, Juventus, Torino, Atalanta e molte altre. Moltissimi i personaggi del mondo del calcio, dello sport e del giornalismo premiati da Giovanni Galli e dalla sua famiglia: Totti, Maldini, Ancelotti, Cannavaro, Batistuta, Zanetti, Antognoni, Sacchi, Gattuso e molti altri. Tutti i proventi del Memorial sono stati destinati a diverse e importanti iniziative di solidarietà, tra cui la realizzazione del parco giochi inclusivo, davanti allo Stadio Artemio Franchi, oggi “Giardino Niccolò Galli”.Chi ci conosce lo sa: la nostra storia è il nostro miglior biglietto da visita.Per maggiori informazioni visita il LINK