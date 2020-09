Oggi è online su Instagram una story pubblicata da: una foto che ritrae l’attaccante uruguayano, obiettivo di mercato della, sorridente all'allenamento del, con il seguente messaggio: "Mentre in giro escono fake news, io me la rido (queste ultime tre parole non sono espresse a parole ma per emoji, ndfr)”. A chi e a quali 'notizie false' si riferirà esattamente?