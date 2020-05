L'ennesima bravata di Paul Gascoigne fa rumore in Inghilterra. Secondo quando riportato dal Daily Star, l'ex calciatore avrebbe violato il lockdown per recarsi nel giardino di un suo amico, diventato per l'occasione un pub clandestino.



BRAVATA DI GASCOIGNE - L'episodio risalirebbe a un mese fa e gli sarebbe costato caro: la relazione con Wendy Leech sarebbe naufragata proprio per questo motivo. La fidanzata di Gazza, infatti, si sarebbe arrabbiata a tal punto da abbondare la casa in cui i due convivevano a Bridlington. L'agente dell'ex Lazio lo difende: l'episodio risalirebbe a 10 settimane fa, prima del lockdown. Ma i tabloid lo incalzano: alcuni dettagli, l'abbigliamento estivo di Gazza e gli alberi con fogliame tradirebbero Gascoigne.