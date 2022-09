La vita può essere crudele e priva di luce, come nel caso di Anna e Marta (nomi di fantasia), donne palermitane di 28 e 31 anni che per anni hanno combattuto con due uomini violenti in relazioni da cui sembrava impossibile uscire, in una spirale in cui erano coinvolti sfortunatamente anche dei minori.



La via d’uscita è arrivata nel 2020, quando le due si sono trovate e iniziato una relazione nella città siciliana, liberando i rispettivi figli da quelle relazioni che stavano togliendo loro il respiro. Sfortunatamente però non tutti riescono a riconoscere una famiglia amorevole quando ne hanno una davanti: questo è il caso delle nostre protagoniste, che hanno trovato dei nemici in coloro che sono i primi collanti di un nucleo familiare: i nonni.



“Avevamo trovato la nostra serenità, avevamo nascosto la nostra relazione per molto tempo per paura che ci fossero delle ripercussioni sui nostri figli. Abbiamo sempre evitato di esporci perché abbiamo pensato ai nostri figli. Poi, quando io e Marta abbiamo preso casa in affitto, abbiamo vissuto come una famiglia. I nostri figli ci adoravano e non volevano stare lontani da noi". Così descrive Anna la sua vita con Marta prima di parlare dei nonni: “Dicono che mio figlio si vergogna di me perché ho una relazione omosessuale ma io so che non è vero. Io pensavo che i miei genitori l’avessero accettata ma a questo punto non lo so più. Io voglio solo fare la madre.”



Anche Marta dà il suo punto di vista: “Mio figlio si voleva trasferire in casa nostra. Poi ho avuto una discussione con la nonna paterna. Avevo scoperto che i nonni gli scrivevano dei messaggi in cui gli dicevano di lasciarmi e andare a vivere con loro. Alla fine sono venuti e se lo sono preso. Io pensavo che l'avrei rivisto il giorno dopo, di ritorno dalla scuola ma non l'ho più visto.”



Secondo la coppia, le due famiglie sono in contatto e starebbero cospirando per mettere i figli contro di loro: “Da quando abbiamo reso la nostra relazione pubblica sui social, mia figlia mi dà contro, non mi vuole più sentire, mi risponde male. Però non è colpa sua, è manipolata. Mi scriveva anche delle lettere d’amore per il compleanno. A un certo punto non è voluta più venire a casa nostra".



“Noi siamo mamme. Essere una coppia non significa che non possiamo essere dei bravi genitori. Ci sentiamo discriminate per la nostra sessualità e faremo di tutto per riavere i nostri figli e rimettere insieme la nostra famiglia". Marta e Anna hanno deciso così di chiedere giustizia non solo in maniera ufficiale ma anche attraverso i social, mostrando online la loro unione e il loro amore, il quale è più vero di quello che hanno vissuto con quegli uomini che le stavano spegnendo giorno dopo giorno.