Zlatan Ibrahimovic è a rischio anche per la prossima partita contro la Lazio. Il motivo dell'assenza con il Sassuolo oggi lo ha svelato Stefano Pioli dopo il match: "​Ha avuto un affaticamento al polpaccio, speriamo possa recuperare ma non è così sicuro, così come gli altri giocatori. Speriamo di recuperare più giocatori possibili”.