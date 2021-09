Fino a pochi mesi fa vicedirettore di RaiSport, Enrico, giornalista sportivo, è indagato per stalking nei confronti della ex compagna. Secondo il Corriere della Sera, Monica, il giudice delle indagini preliminari, ha disposto nei suoi confronti il, insieme alla duplice prescrizione di "non comunicare con lei" neppure "per interposta persona" e di "allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza". Il tutto perché, secondo il giudice, "le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo".L'ex compagna, un'imprenditrice che si era trasferita aun anno fa, ha rotto con Varriale alla fine di luglio, quando le cose non andavano più bene., sotto stress per: la rinuncia obbligata di Varriale alla «vetrina» delle telecronache delle partite degli azzurri, in quanto entrato in contatto con un positivo al Coronavirus; il procedimento disciplinare a suo carico per non aver rispettato la quarantena; e, infine, la mancata conferma nel ruolo di vicedirettore di RaiSport.Secondo l'accusa, il 6 agosto, in mattinata,. Il cellulare poi è stato lanciato e lei è corsa al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Il referto dice: "Ferita lacero-contusa al braccio sinistro, ecchimosi alla mano sinistra, tumefazione del gomito destro con dolenzia alla mobilizzazione attiva, abrasioni alla base del collo e sul ginocchio sinistro, guaribili in cinque giorni". Agli atti ci sono anche le testimonianze di due amici.Telefonate notturne, citofonate, messaggi, appostamenti: "Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…".Enrico Varriale si difende così, al Corriere della Sera: "Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false.". Nell'ordinanza di Monica Ciancio, notificata il 27 settembre al commissariato Ponte Milvio, l'accusa di atti persecutori (reclusione da un anno a sei anni e mezzo) viene motivata con "condotte reiterate" di molestia e minacce.. E con un "fondato timore per la propria incolumità, costringendola ad alterare le abitudini di vita".