Virtus Entella-Ascoli 0-0



Virtus Entella (4-3-2-1): Paroni; De Santis E., Ceccarelli (55' Cremonesi), Pellizzer, Aliji; Eramo (63' Icardi), Crimi, Troiano; Aramu, Gatto (75' De Luca); La Mantia. All. Volpe.



Ascoli (3-5-1-1): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mofos, Bianchi (93' Baldini), Kanoute, D'Urso, Pinto; Clemenza (75' Varela); Monachello (82' Rosseti). All. Cosmi.



Arbitro: Di Paolo di Avezzano (AQ)



Ammoniti: 25' Bianchi (A), 27' Gigliotti (A), 40' Eramo (E), 74' Kanoute (A).



Espulsi: Volpe (all. E) e Cosmi (all. A) per proteste al 91'.