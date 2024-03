Entella, gli auguri di Spalletti per il compleanno del suo vecchio club: 'Per sempre grato'

Nel giorno del compleanno numero 110 della Virtus Entella, al club ligure sono arrivati anche gli auguri speciali del Commissario Tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, passato proprio da Chiavari come calciatore nella stagione 1985/1986.



Nella sua casa in Toscana l'allenatore azzurro, noto collezionista di maglie da calcio, ha ricevuto in omaggio e in anteprima dal direttore comunicazione e marketing del club Matteo Gerboni la maglia celebrativa, ispirata ad Enrico Sannazzari, tessera numero 1 della società, con cui i biancocelesti scenderanno in campo nella partita di venerdì 15 marzo con la Lucchese.



Il messaggio del CT verrà trasmesso anche sul maxi schermo dello stadio Comunale domani sera prima della gara con la Lucchese: “Grazie al presidente Gozzi per questa bellissima maglia. Grazie per avermi permesso di poter inserire questi colori in mezzo alla mia collezione di maglie di grandi campioni della storia del calcio. Questo è il luogo giusto per custodirla, perché per me l’Entella ha un valore veramente speciale ai fini della mia carriera e della mia passione per il calcio. L’Entella, infatti, è stata la prima squadra che mi è venuta a prendere tra i dilettanti e mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti e questo non lo dimenticherò mai. In quel momento della mia carriera avere avuto la possibilità di scendere in campo tra i professionisti è stato come toccare con mano il paradiso, per cui, davvero grazie. Questa maglia la custodirò in maniera perfetta e la inserirò tra le maglie di questi grandi campioni perché l’Entella merita lo stesso trattamento".



Spalletti ha poi concluso il suo messaggio con un saluto speciale: "Tanti auguri di buon compleanno per questi 110 anni magnifici e l’augurio da parte mia è che possiate passarne altrettanti carichi di vittorie insieme alla città di Chiavari. Una città fantastica che porto nel cuore“.