Antonio Gozzi, patron dell'Entella, parla di Vivarini, tecnico dei liguri: "Noi ci crediamo. E’ vero che i numeri non sono dalla sua parte, ma sta lavorando tanto e noi crediamo fermamente in quello che sta facendo. In queste ore non ci siamo mai posti il tema del cambio di allenatore" le sue parole a Il Secolo XIX.