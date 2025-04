Entella in Serie B, quando può arrivare la matematica promozione

Il Milan Futuro può decidere la. Indirettamente. Domenica la Virtus può essere la prima squadra della stagione a salire:. La squadra di Gallo è vicinissima alla vittoria del girone e quindi al ritorno in Serie B, che potrebbe arrivare già tra qualche giorno.- Domenica l'Entella sarà padrona del suo destino: alle 15 affronterà l'Arezzo in casa, se dovesse vincere sarebbe aritmeticamente promossa.: se la squadra di Liverani dovesse vincere rimarrebbe tutto aperto, ma se non dovesse centrare i tre punti la Virtus salirebbe indipendentemente dal suo risultato.

- Il giocatore più schierato da Gallo è il centrale di difesa, classe '95 e una carriera tra Serie B e C iniziata a Livorno; L'Entella ha il secondo attacco dietro la Ternana (62 gol a 57), il capocannoniere è il trequartista classe '97, che ha fatto 9 gol e un assist da inizio stagione.- Se non dovesse conquistare subito la promozione in Serie B, l'Entella potrà riprovarci in casa del Pineto nella partita della giornata successiva in programma il 13 aprile alle 15; poi, e sarà l'ultima giornata della fase a gironi.

- La prima classificata alla fine del campionato sale diretta in Serie B,e dalla quarta alla decima classificata si sfideranno nella fase playoff. In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio per decidere chi occupa una posizione superiore in classifica sono gli scontri diretti, poi differenza reti e gol segnati.