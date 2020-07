A poche ore dalle parole del presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, che sembravano preludere ad un addio tra il club chiavarese e il tecnico, è lo stesso allenatore siciliano a confermare la volontà di tener fede al contratto che lo lega ai Diavoli Neri fino al prossimo giugno: “Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza - ha dichiarato Boscaglia -iniziato lo scorso anno con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari. Ci incontreremo nei prossimi giorni per gettare le basi per la nuova stagione”.Nei giorni scorsi il nome di Boscaglia era stato insistentemente accostato al Palermo che ora, evidentemente, dovrà orientarsi verso altri profili.