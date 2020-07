Conquistata con 90' d'anticipo la certezza di essere anche il prossimo anno tra le protagoniste del campionato di Serie B, la Virtus Entella comincia a pianificare il proprio futuro.



Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo all'allenatore. Dopo un campionato vinto, quello di Serie C dell'anno passato, e una salvezza raggiunta in cadetteria senza troppi patemi, il legame tra il club chiavarese ed il tecnico Roberto Boscaglia potrebbe essere giunto al capolinea. Ipotesi non esclusa neppure dal presidente Antonio Gozzi in persona: “Adesso che abbiamo conquistato meritatamente la salvezza, entro pochi giorni definiremo la questione allenatore - assicura il numero uno ligure - C’è un contratto che lega l’Entella e Boscaglia, anche per la prossima stagione, ma nel calcio ho imparato che i vincoli non sono mai indissolubili, anche in presenza di accordi firmati. Sono un uomo di mondo e so quanto sia poco produttivo per un club tenere qualcuno controvoglia".



Da tempo in riva al Tigullio si vocifera del possibile approdo dell'allenatore trapanese al Palermo. Rumors che Gozzi, dimostra di non ignorare: "Leggo su giornali e siti di un interessamento del Palermo e posso immaginare che per un siciliano essere chiamato in rosanero rappresenti un grande richiamo. Parlerò con il mister, che in questi due anni ha fatto un ottimo lavoro a Chiavari, centrando tutti gli obiettivi e troveremo la soluzione migliore nell'interesse di tutti”.