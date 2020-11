Si è chiusa dopo solo tre mesi l’esperienza di Bruno Tedino sulla panchina della Virtus Entella. I soli 5 punti in 8 giornate e il terz’ultimo posto in classifica, condiviso con l’Ascoli, sono stati i motivi che hanno spinto la società ad operare un cambio di guida tecnica per dare una scossa alla squadra. L’allenatore veneto ha spiegato la situazione a Il Secolo XIX, senza tralasciare qualche rammarico. Ecco le sue parole:



"Dispiace per com'è finita, ma soprattutto perché non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare con una rosa al completo. Ecco, questo è il rimpianto più grande avendo tutti a disposizione probabilmente avremmo scritto una pagina diversa. I risultati purtroppo nel calcio comandano e noi per tanti motivi non li abbiamo ottenuti"