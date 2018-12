Dopo aver recentemente contribuito al rientro nel grande calcio di Marco piscitelli, portiere di scuola Milan con alle spalle un'esperienza in serie A con il Benevento e attualmente tesserato con il carpi, l'agente FIFA adesso sundas prova adesso a ripetere un'azione analoga anche con un altro estremo difensore di grande prospettiva: Aladin Ayoub.



Il giovane portiere Italo tunisino di proprietà dell' Entella , pur riconoscente per quanto fatto dalla società Chiavarese nei tuoi confronti negli anni passati, vorrebbe adesso per ritagliarsi uno spazio più importante di quello garantitogli in Liguria. Ecco perché il suo procuratore nelle prossime settimane sondera il mercato italiano è straniero alla ricerca di società interessate ad investire su di lui.