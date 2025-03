Entourage di Thiago Motta, Dario Canovi: "Il trattamento ricevuto è stato vergognoso e non parlo della Juventus"

L’operatore di mercato, nonché persona facente parte dell’entourage di Thiago Motta – ex allenatore della Juventus –ha analizzato così, insieme ai colleghi di TuttoMercatoWeb.com (all’interno della rubrica ‘A tu per tu’), la notizia dell’esonero del tecnico italo-brasiliano, oltre a soffermarsi su altri temi riguardanti la nostra Serie A.“Per il Napoli è stata una vittoria sofferta. Cosa che non avremmo immaginato dopo ilprimo tempo. Per lo Scudetto rimane tutto inalterato: la favorita è l’Inter. Il Napoli tutto sommato fin qui ha fatto un grande campionato”.

“Mi auguro che la scelta ricada su un allenatore di livello. Certamente il fatto che la scelta verrà fatta da Ranieri può rassicurare tutto l’ambiente”.- “Lo Spezia è un’ottima squadra anche se sta passando un brutto momento. Ci sono diverse squadre che possono lottare per la promozione. E il campionato è talmente imprevedibile che ciò che è vero adesso non lo sarà tra un mese”.“A giugno si fa poco. Non è una buona idea”.

- “Non mi esprimo sull’esonero, ma vorrei invece parlare di un’altra cosa. Il trattamento che ha ricevuto Thiago - e non mi riferisco alla Juventus - è stato vergognoso. Non è assolutamente vero che non andava d’accordo con i calciatori. Si può attaccare l’allenatore, ma non l’uomo”.