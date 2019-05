In casa Inter resta aperto il dibattito sul futuro di Mauro Icardi. Il caso relativo alla fascia di capitano è rientrato, ma la sua continuità nella squadra nerazzurra anche per la prossima stagione è tutt'altro che scontata, con tanti club - Atletico Madrid e Juventus su tutti - che seguono il bomber argentino. A margine della riunione degli agenti che si è tenuta oggi a Milano, Calciomercato.com ha intervistato Letterio Pino, intermediario e consulente legale di Wanda Nara nella gestione di Icardi: "Io conosco bene Mauro da quando aveva 17 anni e si è trasferito in Italia. È una persona splendida, che non merita quello che gli sta succedendo. Non voglio entrare nel merito delle ragioni per cui gli è stata tolta la fascia da capitano, ma lui si sentiva il capitano di questa squadra che ha scelto, non ha tradito e non vorrà mai tradire. Se resterà all'Inter? Da tifoso spero di sì, da professionista penso di sì".