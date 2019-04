Mithat Halis rappresentate di Stars & Friends l'agenzia di procura a cui è legato (ancora per poco) Milan Skriniar ha parlato a Libertad Digital del futuro del difensore slovacco: "Il suo prezzo è molto alto, l'Inter non scenderà sotto i 100 milioni e solo due squadra in Spagna e la Premier possono permetterselo. Non c'è alcuna trattativa aperta in questo momento. Hanno già detto di no al City prima che Guardiola prendesse Laporte".