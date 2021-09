"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Entrato dalla panchina, in 31 minuti ha risolto la grana, che stava diventando un avversario decisamente ostico per ildiha spaccato la partita, trasformando in fatti concreti ciò checantava in Cabriolet: "Entro, spacco, esco, ciao". Ed è stato così: insieme aha messo piede in campo, insieme a loro l'ha svoltata. Assist per, gol con un tiro dei suoi: il tutto con una facilità disarmante.Era da Cosminche un difensore delnon realizzava un gol e confezionava un assist nella stessa partita diEra il 2002 e anche quella volta i rossoneri giocavano contro il Venezia, col terzino rumeno, che preso dall'che segnò un gol e servì un assist a, spagnolo come Brahim. Insomma, Theo ha scritto la storia recente della statistica rossonera.Fresco di convocazione con la, tirato a lucido per l'in Champions, Theo è un fattore decisivo per il Milan di Pioli, che è al lavoro per blindarlo:(1,5 milioni di euro a stagione) per trattenerlo e allontanare gli occhi di Paris Saint-Germain e Manchester City. Che osservano, da lontano, la crescita dell'ex Real Madrid. Decisivo, sia dal primo minuto che dalla panchina. Perché non c'è differenza se il modo di fare è...@AngeTaglieri88