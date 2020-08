. L’aria che circonda la squadra e l’ambiente è finalmente ossigenata.. Pronti ancheInsomma ci sono basi su cui ripartire.I tromboni impolverati ricominciano a suonare la fanfara degli anni d’oro, sembrano non aver imparatoAdesso bisognerebbe stare più cauti, memori del recentissimo passato., non a caso. Non parlo solo di aspetti tecnici, ma anche e. Non ci facciamo abbindolare dalle maglie vendute nell’ultimo mese, purtroppE non ci facciamo abbindolare dai numeri snocciolati negli ultimi giorni e dal secondo posto parziale nel “torneo di clausura”.A cosa sono serviti tutti quei punti, se non a confermare Ibra e Pioli? Per carità aspetti importantissimi, ma una squadra di calcio, come qualsiasi altra società deve perseguire o avvicinarsi il più possibile ai propri obiettivi. Tecnici ed economici. E il Milan, anche quest’anno si pone molto lontano da essi.Non voglio a tutti i costi fare la voce fuori dal coro e sono il primo ad essere felice per questa entusiasmante estate rossonera.in ossequio alla linea della “conservazione”. Ma non bisogna perdere di vista la realtà.. Con la differenza che tra dicembre e marzo tutte le squadre sono a caccia di punti e non si vedono partite soft tipo quella dell’altro ieri contro il Cagliari.. Eppure l’anno scorso la proprietà ha cambiato il direttore generale e l’allenatore.. Lungi da me mettere in discussione i meriti di Pioli, Maldini e company, che sono sempre stato il primo a sottolineare. Quello che reclamo io è solo un po’ di equilibrio e obiettivitá nei giudizi. Noi tutti speriamo che la prossima stagione ricominci sulla falsariga di quest’estate, ma se le cose non dovessero andare così non saremmo stupiti.