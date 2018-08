Il ko nella gara d’esordio di campionato contro il Sassuolo non frena l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter. I tifosi aspettano il debutto casalingo col Torino e si va verso i 60 mila spettatori a San Siro. Il ritorno dei nerazzurri in Champions League e la campagna acquisti estiva ha portato grande esaltazione nell’ambiente. Da capire se per la sfida col Torino riuscirà a recuperare Radja Nainggolan, che oggi ha ripreso a lavorare sin gruppo dopo più di un mese. Un segnale positivo, che avvicina l’ex Roma alla prima convocazione in nerazzurro. San Siro è pronto ad abbracciare il Ninja e soprattutto l’Inter.