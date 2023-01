Rischia di saltare il trasferimento di Enzo Fernandez dal Benfica al Chelsea in questa finestra di mercato. L'affare, che sembrava in chiusura, ha subito una brusca frenata nella giornata di ieri, quando i due club sono tornati a confrontarsi sull'importo del trasferimento e sulle modalità di pagamento. Al momento di mettere nero su bianco i Blues hanno offerto una cifra vicina a 80 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore alla clausola, fissata a 120, che verbalmente si erano impegnati a pagare per intero.



CARTA MENDES - Per questo motivo il Benfica si è tirato indietro. Rui Costa è sempre stato molto chiaro, l'argentino arrivato in estate dal River Plate è libero di partire a gennaio solo per la clausola, in caso contrario il suo futuro verrà discusso al termine della stagione. Una doccia fredda per Enzo, che ha già l'accordo con il Chelsea e spinge per volare a Londra, tanto da aver salutato più di un compagno. L'affare, al momento, è a un punto morto. Il Chelsea, secondo OJogo, avrebbe scelto di giocarsi la carta Jorge Mendes, come mediatore, per evitare di scrivere la parola fine.