. Entrambi hanno in comune il fatto di aver trascinato - insieme alle prodezze di un Messi in versione lider maximo - l'alla sua sesta finale di Coppa del Mondo, la prima 8 anni dopo quella persa ai supplementari contro la Germania al Maracanà.: due calciatori giovani e di indiscusso talento che, dopo aver deliziato le platee del Sudamerica,che - a fronte di relazioni molto positive da parte dei propri osservatori -, gli hanno fatto prendere altre strade., con cui si era preso la scena già nel girone di Champions League dalla quale coi suoi compagni ha estromesso la Juventus. Ei, la tassa che il Liverpool e gli altri grandi club interessati dovranno pagare., ha saputo approfittare degli spazi che gli ha ritagliato su misura Pep Guardiola - a cui sono bastati pochi allenamenti per comprendere il potenziale dell'attaccante argentino - e con l'Argentina. Il campo ha parlato chiaro e oggi La Arañaal gioco della Selección, per la sua capacità di associarsi meglio col resto della squadra. Ah, nel frattempo ha segnato pure 4 gol e con la doppietta alla Croazia ha avvicinato il mito di Pelé.Tutto questo per dire che, se in un momento di profonda crisi economica e di identità, i dirigenti e gli operatori di mercato delle squadre di Serie A si dimostrano così poco sensibili al talento, abbiamo un problema molto grande. Il calcio di alto livello è arrivato ormai ad ogni latitudine, come ci sta raccontando questa Coppa del Mondo ricca di sorprese e di underdogs che si trasformano in bellissime realtà. Se non riusciamo più ad intercettare nemmeno due calciatori di prospettiva e costati circa 20 milioni di euro, ogni ragionamento ed ogni discorso sul come venire fuori dal pantano in cui siamo piombati da almeno un decennio va a farsi benedire.