Simplemente Enzo Fernández pic.twitter.com/yvHYwsQdPS — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 10, 2023

Un gol in una notte di coppa per spazzare via capricci e voci di mercato. Protagonista, che dopo un grande Mondiale con l’Argentina è tornato a giocare in Portogallo e non è passato inosservato. Anzi,nella ripresa (2-0 la vittoria del Benfica in Coppa di Portogallo) e una esultanza che lascia poco spazio ad interpretazioni:. Per buona pace del, consolatosi però con l’arrivo didall’Atletico Madrid.- Fernandez, giunto in terra lusitana lo scorso luglio dal River Plate, resterà quindi alalmeno fino alla prossima estate. Quando le sirene inglesi, e non solo, potrebbero tornare A sentirsi in maniera molto forte. Intanto, per ora, i tifosi del Benfica lo hanno ‘perdonato’.e pace siglata per la gioia pure di, che alla fine ha vinto il braccio di ferro con il. “O pagate i 120 milioni di euro o non lo prendete” il messaggio fatto recapitare dai il presidente dalle Aquile a Londra. E così è stato. Nemmeno il potentissimo procuratoreha potuto far nulla davanti alla posizione netta del Benfica. E così Fernandez non ha potuto far altro che adeguarsi e rituffarsi nel mondo biancorosso. E lui, quando ci si mette, le cose le sa fare bene come dimostrato ieri sera. 90 minuti e gol: