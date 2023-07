Uno dei protagonisti d questo calciomercato è Vincenzo Raiola. Il fratello del compianto Mino sta imbastendo e concludendo numerose trattative, l'ultima delle quali Bakker all'Atalanta. L'agente ha parlato a Sky Sport.



A BERGAMO - "È partito tutto dal direttore sportivo dell'Atalanta Tony D'Amico. Cercavano un giocatore con quelle qualità di cui Gasperini ha fatto il suo punto di forza. Abbiamo parlato di questo ragazzo che ha un trascorso importante tra Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen. Da lì è partito il grande interesse dell'Atalanta e poi c'è stata la parte di convincImento del ragazzo. Non era mai stato in Italia e nell'operazione è stato importante il rapporto che ha l'Atalanta con gli olandesi. È una grande operazione: sia il ragazzo che l'Atalanta sono contenti. Il giocatore ha delle qualità davvero importanti".



PELLEGRINI - "Stiamo parlando con la Lazio. Il ragazzo è molto stimato lì dall'allenatore. Sarebbe molto contento di trattenerlo dopo che ha visto le sue qualità. Ci sono ancora dei cavilli da sistemare, ma il ragazzo sarebbe felice di tornare. Ci sono anche altre situazioni in corso".