Episodi di Juve-Roma, il club bianconero punisce anche i tifosi ospiti

Chi sbaglia paga. E la Juventus ha sempre fatto scuola in questi anni per l'individuazione dei responsabili di comportamenti violenti o razzisti all'interno dell'Allianz Stadium. Con una novità, dopo gli episodi di Juventus-Roma dello scorso 30 dicembre anche per i sostenitori ospiti verrà applicato il “Gradimento” previsto dal “Codice di condotta”.



Questo il comunicato del club bianconero che annuncia tutto questo: “In occasione della partita Juventus-Roma, svoltasi lo scorso 30 dicembre all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi, ha causato le seguenti decisioni del Giudice Sportivo (Comunicato Figc 131). La Roma è stata sanzionata per 'avere, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS'. La Juventus è stata sanzionata invece per 'avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS'. Anche in questa circostanza, il Club ha collaborato nell’individuazione dei responsabili di tali comportamenti e ha applicato nei loro confronti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta' che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate: è la prima volta che la società applica le disposizioni del Codice di Condotta anche ai tifosi della squadra ospite”.