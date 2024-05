arrivato contro il Cittadella, infatti, dati i risultati arrivati sugli altri campi,, per giocarsi successivamente la permanenza in B attraverso la doppia sfida dei playout. Ma più che gli eventi all’interno del rettangolo verde di gioco, a lasciare senza parola è quanto accade fuori dal campo, con protagonista il direttore sportivo dei Galletti,

LEGGI QUI LA LOTTA PER NON RETROCEDERE IN SERIE C

L’ultima giornata di campionato, per il Bari, rappresenta una sfida da dentro o fuori per giocarsi le ultime speranze di rimanere aggrappata alla salvezza.al rientro dalla trasferta di Cittadella. Stando alle ultime indiscrezioni,Si parla di un’aggressione, mentre il ds era in macchina con sua moglie, da parte di quattro tifosi del Bari, nei dintorni dell’autogrill di Occhiobello (Rovigo), sull’A13 Padova – Bologna, durante il ritorno della squadra dalla trasferta di Cittadella, come viene confermato dai colleghi di(che avevano già riportato uno screzio tra il noto tifoso Roberto Maffei, già leader di curva negli anni ‘80, e un membro del management del Bari all’imbarco per il volo Bologna-Bari).- unico membro dello staff a non tornare in aereo -e adesso la Polizia sta facendo luce, avendo già acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza dell’area di servizio per identificare gli aggressori.. Un segnale negativo di nervosismo da parte dell’ambiente biancorosso, che non aiuta in un momento molto delicato della stagione.

BARI E L'INCUBO SERIE C