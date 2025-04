Episodio shock, arbitro aggredito in campo: squadra Allievi esclusa e calciatori squalificati fino al 2030

Una durissima sanzione è stata inflitta alla società, coinvolta in un gravissimo episodio di violenza. Ilha deciso di escludere la squadra dal campionatoe ha comminato pesanti squalifiche a undici tesserati per l’aggressione al giovane arbitro, avvenuta lo scorso 5 aprile durante la partita contro il, valida per i playoff del campionato Allievi.I provvedimenti disciplinari colpisconoe quindi. A questi si aggiungono. Un’intera società, dunque, travolta dalle conseguenze di un gesto collettivo e inaccettabile.Come riportato dal Corriere della Sera, l’episodio si è verificato nella provincia di Catania sabato scorso, quando il direttore di gara, un ragazzo di soli 19 anni, è stato vittima di un’aggressione brutale. Alfonzetti, che stava arbitrando l’incontro tra la, è stato prima sgambettato e poi colpito ripetutamente con calci e pugni, anche mentre si trovava a terra. L’aggressione non è partita solo da alcuni calciatori della squadra di casa, ma anche da persone scese in campo dagli spalti. Tra gli aggressori, anche unLa situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri per garantire l’incolumità del giovane arbitro e riportare l’ordine. Le reazioni delle istituzioni calcistiche e delle autorità non si sono fatte attendere: immediata la condanna dell’accaduto e la solidarietà nei confronti del direttore di gara da parte dei suoi colleghi e dei dirigenti del settore arbitrale., dopo l’aggressione, è stato costretto a indossare un collare ortopedico e si trova in stato di choc presso la propria abitazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il giovane ha però già espresso ai dirigenti dell’Associazione Italiana Arbitri di Acireale la volontà di tornare in campo non appena possibile.L’episodio si inserisce in un quadro allarmante. In Sicilia, dall’inizio del 2024, si sono già registrati 98 episodi di violenza contro arbitri, un dato che colloca l’isola al secondo posto in Italia dopo il Lazio.