Inter e Milan hanno trovato il proprio equilibrio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come le due milanesi procedano a passo spedito verso la vittoria di un campionato che ad oggi è in piena contesa.



“Milano ha trovato un equilibrio sopra la follia. La follia del Milan, che s’inventa capolista e si aggrappa al sogno grattando tre risultati oltre il 90’: Verona, Parma e Lazio, sono quattro punti in più e di energie, uh, neppure a parlarne. La follia dell’Inter, che ha smesso di complicarsi la vita solo da un mese, riappoggiandosi alle cose che sa meglio fare. L’equilibrio è invece una differenza reti che racconta la verità: più 16 il Milan, più 17 l’Inter, vuol dire che il gioco vale la candela. E il passo è corretto: le due squadre viaggiano a un ritmo che porta a una quota finale in classifica tra i 90 e i 92 punti. Così, nelle ultime dieci stagioni, il campionato si è sempre vinto”.